Тренер Харитонова: У Сергея ушло полторы недели только на восстановление, а он хочет драться 3 декабря

Тренер российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова Руслан Кривуша считает, что его подопечному не следует проводить бой 3 декабря.



«Почему выступаю против этого боя? У нас недостаточно времени на подготовку. Если бы Сергей не упал в прошлом поединке, то месяца на подготовку хватило, но сейчас у него ушло полторы недели только на восстановление. Я, как и любой другой тренер, стараюсь заботиться о здоровье своего подопечного – после таких поражений врачи рекомендуют месяц не заниматься спортом, а он через месяц хочет вновь биться в клетке! В общем, я выступаю категорически против этого боя, но, похоже, что Харитонова уже не переубедить», – приводит слова специалиста официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 3 декабря Харитонов в Екатеринбурге встретится с представителем Бразилии Франциско Сандро да Силвой, а 4 ноября Сергей дебютировал в Bellator и проиграл нокаутом на 16-ой секунде боя.