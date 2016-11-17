Экс-вице-губернатору Петербурга предъявлено обвинение в мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове

СКР предъявил обвинение бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну в мошенническом хищении более 50 млн рублей при строительстве стадиона на Крестовском острове, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в пятницу следствие планирует представить в суд ходатайство об аресте экс-чиновника.

Напомним, Оганесян был задержан 16 ноября в Москве. По версии следствия, в 2014 году при заключении договора по поставке видеотабло было похищено более 50 миллионов рублей.

Арена на Крестовском острове строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы планируется завершить к 26 декабря 2016 года. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.