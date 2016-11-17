СКА – «Автомобилист». Херсли отсутствует в заявке армейцев, Белов - во втором звене
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Евгений Иванников.
Первое звено: Зубарев - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;
Второе звено: Чудинов - Белов, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Яковлев - Хафизуллин, Дергачев - Коскиранта - Барабанов;
Четвертое звено: Рукавишников, Тихонов - Каблуков - Кетов.
Напомним, матч пройдет 17 ноября в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Автомобилист - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)2-й период
Голы:
Гусев (Ковальчук, Шипачёв), 19:55 (1:0 - бол.). Мегалинский 21:53 (1:1). Тичар (Гареев), 22:54 (1:2).
Место и дата
17 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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