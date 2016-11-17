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СКА – «Автомобилист». Херсли отсутствует в заявке армейцев, Белов - во втором звене

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Евгений Иванников.

Первое звено: Зубарев - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;

Второе звено: Чудинов - Белов, Гусев - Шипачев - Дадонов;

Третье звено: Яковлев - Хафизуллин, Дергачев - Коскиранта - Барабанов;

Четвертое звено: Рукавишников, Тихонов - Каблуков - Кетов. 

Напомним, матч пройдет 17 ноября в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

СКА - Автомобилист - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

2-й период

Голы:

Гусев (Ковальчук, Шипачёв), 19:55 (1:0 - бол.). Мегалинский 21:53 (1:1). Тичар (Гареев), 22:54 (1:2).

Место и дата

17 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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