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На строящемся стадионе в Петербурге превышена норма концентрации аммиака и формальдегида

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

На строящемся стадионе на Крестовском острове выявлены нарушения. Обнаружено превышение норм концентрации аммиака и формальдегида.

Как сообщает «Фонтанка», нарушение выявил ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Также сообщается, что Роспотребнадзор и ЗАО «Зенит-Арена» направили в Смольный письма с требованием устранить нарушения. Концентрация в воздухе аммиака в помещениях стадиона превышает допустимый уровень в 1,67 — 2,25 раза. 

15 ноября стало известно, что на строящемся стадионе был обнаружен труп рабочего из КНДР. Это был уже пятый случай смерти за время строительства стадиона. Ранее, в октябре мужчина сорвался с высоты 32 метра в шахту лифта, а 5 августа, один из строителей был госпитализирован после падения с четырехметровой высоты.

Напомним, арена строится с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Строительные работы должны завершиться в декабре 2016 года. Стадион на Крестовском острове примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Стоимость строительства за девять лет выросла с 6,7 до 37,4 миллиарда рублей.

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