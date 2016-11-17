Патрис Эвра: Только такие, как Скоулз никогда не получали от главного тренера

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра поздравил с днем рождения экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пола Скоулза с днем рождения.



Напомним, накануне знаменитому футболисту исполнилось 42 года.



«С днем рождения!!! Пол, ты лучший полузащитник на планете!!! Только такие игроки, как ты никогда не получают от главного тренера», – написал игрок сборной Франции на своей странице в Instagram.

Happy birthday legend!!! Simply the best midfielder on planet 🌎!!! The only players never get the hairdryer from the boss😤😤soo lucky 😅😅😅 I love this game hahahaahahah @manchesterunited Видео опубликовано Patrice Evra (@patrice.evra) Ноя 16 2016 в 7:40 PST

Вся клубная карьера Скоулза прошла в одном клубе. В составе «МЮ» он 11 раз становился чемпионом Англии, трижды выигрывал Кубок Англии, дважды – Кубок английской лиги. Футболист дважды становился победителем Лиги чемпионов. Также пять раз побеждал в Суперкубке Англии, по разу выигрывал Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира. Считается одним из лучших игроков в истории клуба.

За «Манчестер Юнайтед» Скоулз провел 499 матчей и забил 107 мячей. В составе сборной Англии он провел 66 матчей и забил 14 мячей.





