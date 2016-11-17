На турнире UFC в Белфасте 19 ноября выступят сразу шесть россиян

19 ноября в Белфасте (Северная Ирландия) состоится турнир UFC Fight Night 99, в главном бою которого Гегард Мусаси (40-6-2) сразится против Юрайи Холла (12-7).

В рамках турнира примут участие шесть российских спортсменов: Милана Дудиева сразится против Марион Рено, Александр Яковлев — против Зака Каммингса, Магомед Мустафаев — против Кевина Ли, Али Багаутинов — против Куоджи Хоригучи, Александр Волков — против Тимоти Джонсона.

Помимо этого в этот вечер свой бой против Теруто Ишихары проведет российский боец Артем Лобов, который на данный момент представляет Ирландию.