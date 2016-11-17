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Антон Коченков: В «Томи» не платят зарплату шесть месяцев, и нет предпосылок, что выплатят

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Голкипер «Томи» Антон Коченков поделился мнением о ситуации с задолженностью по зарплате. Он рассказал, почему игроки решили написать письмо губернатору.

«Нам не платят зарплату уже шестой месяц. И предпосылок к тому, что деньги выплатят, нет никаких. Вот и решили обратиться к губернатору, может быть, он как-то поможет решить проблему, чтобы было какое-то понимание, как будет дальше», - цитирует Коченкова «СЭ».

Напомним, что «Томь» после 13 туров занимает 15-е место в чемпионате России. В активе команды восемь очков.  Из-за долгов по зарплате футболисты «Томи» написали письмо губернатору Томской области и президенту клуба Сергею Жвачкину.

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