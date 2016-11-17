Первый вице-президент Федерации бокса России: Собрание, на котором Хусаинова избрали президентом, не имеет никакой юридической силы
Первый вице-президент Федерации бокса России Андрей Данько в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением об избрании Эдуарда Хусаинова на пост президента организации на отчетно-выборной
конференции.
- 14 ноября в ОКР прошло заседание исполкома, на котором было принято
решение о переносе отчетно-выборной конференции на 1 февраля 2017 года.
Все руководство находится в Петербурге на открытии юношеского чемпионата
мира. Никакой легитимной и юридической силы то собрание, которое прошло
сегодня, не имеет.
- Но Эдуард Хусаинов уже принимает поздравления.
- Не знаю, сейчас тут тоже можно какое-нибудь собрание провести и выбрать президента. Только исполнительный комитет уполномочен о проведении конференции. Говорят, на этом собрании был какой-то кворум, но я не знаю, кто присутствовал там.
- Там было 45 человек.
- Тем не менее, кто эти люди? Там не было представителей олимпийского комитета, министерства спорта, никаких юридических структур. Люди просто собрались и выбрали Хусаинова, - сказал Данько в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».
Напомним, 17 ноября на отчетно-выборной
конференции Федерации бокса России Эдуард
Хусаинов был избран президентом организации.
Необходимый кворум был набран, поскольку на конференции присутствовали 45 из максимального количества 88 делегатов. Один из четырех кандидатов в президенты Сергей Данилов взял самоотвод, поэтому в выборах участвовали Хусаинов, Евгений Муров и Леонид Котляр. Хусаинов получил 39 голосов, Муров – три, Котляр – ни одного.
Отметим, исполком федерации 15 ноября принял решение перенести конференцию с 17 ноября на 1 февраля, однако делегаты собрались в первоначально установленную дату, и поскольку кворум был собран, решение конференции можно считать легитимным.