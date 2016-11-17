Первый вице-президент Федерации бокса России: Собрание, на котором Хусаинова избрали президентом, не имеет никакой юридической силы

Первый вице-президент Федерации бокса России Андрей Данько в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением об избрании Эдуарда Хусаинова на пост президента организации на отчетно-выборной конференции.



- 14 ноября в ОКР прошло заседание исполкома, на котором было принято решение о переносе отчетно-выборной конференции на 1 февраля 2017 года. Все руководство находится в Петербурге на открытии юношеского чемпионата мира. Никакой легитимной и юридической силы то собрание, которое прошло сегодня, не имеет.



- Но Эдуард Хусаинов уже принимает поздравления.

- Не знаю, сейчас тут тоже можно какое-нибудь собрание провести и выбрать президента. Только исполнительный комитет уполномочен о проведении конференции. Говорят, на этом собрании был какой-то кворум, но я не знаю, кто присутствовал там.



- Там было 45 человек.

- Тем не менее, кто эти люди? Там не было представителей олимпийского комитета, министерства спорта, никаких юридических структур. Люди просто собрались и выбрали Хусаинова, - сказал Данько в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, 17 ноября на отчетно-выборной конференции Федерации бокса России Эдуард Хусаинов был избран президентом организации.

