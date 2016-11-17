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Джокович обыграл Гоффена и занял первое место в группе на Итоговом турнире АТР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Новак Джокович
Новак ДжоковичИсточник: Reuters

Матч групповой стадии Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между сербом Новаком Джоковичем и бельгийцем Давидом Гоффеном завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:2 в пользу Джоковича.

Матч продолжался один час и девять минут. Новак сделал три эйса против одного у соперника. Оба теннисиста совершили по четыре двойных ошибки.

Таким образом, Джокович, который ранее уже обеспечил себе выход в полуфинал, выиграл все три матча и вышел из группы с первого места. Гоффен, который заменил снявшегося из-за травмы Гаэля Монфиса, провел первый матч на турнире.

Итоговый турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 500 000 долларов
Одиночный разряд
Группа «Иван Лендл»
3-й тур

Матч

Джокович Н. (Сербия) - Гоффен Д. (Бельгия) - 6:1, 6:2

Место и дата

17 ноября 17:20, , Онлайн-трансляция

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