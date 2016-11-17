Джокович обыграл Гоффена и занял первое место в группе на Итоговом турнире АТР

Новак Джокович Источник: Reuters

Матч групповой стадии Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между сербом Новаком Джоковичем и бельгийцем Давидом Гоффеном завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:2 в пользу Джоковича.

Матч продолжался один час и девять минут. Новак сделал три эйса против одного у соперника. Оба теннисиста совершили по четыре двойных ошибки.

Таким образом, Джокович, который ранее уже обеспечил себе выход в полуфинал, выиграл все три матча и вышел из группы с первого места. Гоффен, который заменил снявшегося из-за травмы Гаэля Монфиса, провел первый матч на турнире.