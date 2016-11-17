Александр Самедов: Я сбил Кокорина в матче с Катаром – кричал, чтобы он отдал пас мне
Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о моменте в товарищеском матче со сборной Катара. Он сказал, что помешал Александру Кокорину распорядиться выгодной возможностью.
– Еще одна передача Кокорина на вас – в игре с Катаром – стала причиной разбитых телевизоров по всей России.
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Это полностью моя вина. Я действительно сбил Кокорина, кричал ему, чтобы он
отдал пас. Саша сыграл как командный игрок и отдал мне передачу. Это я не
разобрался, не заметил, что защитник выбегает наперерез. Моя вина, - цитирует
Самедова «Матч ТВ».
Напомним, что сборная России уступила сборной Катара в товарищеском матче со счетом 1:2.
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