Александр Самедов: Я сбил Кокорина в матче с Катаром – кричал, чтобы он отдал пас мне

Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о моменте в товарищеском матче со сборной Катара. Он сказал, что помешал Александру Кокорину распорядиться выгодной возможностью.

– Еще одна передача Кокорина на вас – в игре с Катаром – стала причиной разбитых телевизоров по всей России.

– Это полностью моя вина. Я действительно сбил Кокорина, кричал ему, чтобы он отдал пас. Саша сыграл как командный игрок и отдал мне передачу. Это я не разобрался, не заметил, что защитник выбегает наперерез. Моя вина, - цитирует Самедова «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России уступила сборной Катара в товарищеском матче со счетом 1:2.