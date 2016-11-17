Боатенг готовится сыграть с «Боруссией»
Пропустивший несколько матчей из-за травмы защитник «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг вернулся к тренировкам в общей группе, сообщается на официальном сайте мюнхенцев.
Игрок сможет принять участие в принципиальной гостевой встрече 11-го тура бундеслиги против дортмундской «Боруссии».
Игра начнется в субботу в 20:30 мск.
«Бавария» с 24 очками лидирует в таблице чемпионата, «Боруссия» с 18 баллами идет пятой.
Матч
Место и дата
19 ноября 20:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция
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