Футбольная ассоциация Англии планирует назначить Саутгейта главным тренером сборной

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн сообщил, что и.о главного тренера национальной команды Гарет Саутгейт может встать у руля сборной на постоянной основе.

«У нас есть время, чтобы обдумать этот вопрос, поскольку следующую игру сборная Англии проведет в марте следующего года. Гарет является лидером в списке кандидатов на данный пост. Это связано не только с тем, что в четырех матчах под его руководством команда сыграла неплохо. Важно, что Саутгейт работал в Футбольной ассоциации нашей страны, тренировал молодежную сборную и понимает, как устроен мировой футбол.



Обсудим вопрос о его должности в ближайшее время, что понять, что Гарет сам думает по этому поводу, а уже потом будем принимать решение», – цитирует Гленна Sky Sports.

Гарет Саутгейт занял пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Сэма Эллардайса, который был уволен из-за коррупционного скандала.







