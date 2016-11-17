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Футбольная ассоциация Англии планирует назначить Саутгейта главным тренером сборной

Источник:  Sky SportsКомментарии

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн сообщил, что и.о главного тренера национальной команды Гарет Саутгейт может встать у руля сборной на постоянной основе. 

«У нас есть время, чтобы обдумать этот вопрос, поскольку следующую игру сборная Англии проведет в марте следующего года. Гарет является лидером в списке кандидатов на данный пост. Это связано не только с тем, что в четырех матчах под его руководством команда сыграла неплохо. Важно, что Саутгейт работал в Футбольной ассоциации нашей страны, тренировал молодежную сборную и понимает, как устроен мировой футбол. 

Обсудим вопрос о его должности в ближайшее время, что понять, что Гарет сам думает по этому поводу, а уже потом будем принимать решение», – цитирует Гленна Sky Sports.

Гарет Саутгейт занял пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Сэма Эллардайса, который был уволен из-за коррупционного скандала. 



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