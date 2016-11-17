Российская фигуристка Базарова, выступавшая в паре с Депутатом, завершила карьеру

Российская
фигуристка Вера Базарова приняла решение о
завершении карьеры, сообщил тренер Олег Васильев. Ранее Базарова выступала в
паре с Андреем Депутатом, а Васильев был их тренером. «Вера написала заявление в федерацию, что заканчивает
активные занятия спортом и расстается с федерацией. Это можно трактовать как
окончание карьеры. Вера – взрослый человек, если она не справляется с тем
объемом нагрузок, которые сегодня необходимы для профессиональной карьеры,
значит, это ее решение, основанное на чем-то, что ей одной известно», -
цитирует Васильева «Р-Спорт». Вера Базарова и Андрей Депутат выступали в паре с 2014
года. В прошлом сезоне они выиграли Кубок России. В текущем сезоне они не
выступали из-за болезни Базаровой, а затем из-за травмы Депутата.
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