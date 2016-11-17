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Российская фигуристка Базарова, выступавшая в паре с Депутатом, завершила карьеру

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская фигуристка Вера Базарова приняла решение о завершении карьеры, сообщил тренер Олег Васильев. Ранее Базарова выступала в паре с Андреем Депутатом, а Васильев был их тренером.
«Вера написала заявление в федерацию, что заканчивает активные занятия спортом и расстается с федерацией. Это можно трактовать как окончание карьеры.

Вера – взрослый человек, если она не справляется с тем объемом нагрузок, которые сегодня необходимы для профессиональной карьеры, значит, это ее решение, основанное на чем-то, что ей одной известно», - цитирует Васильева «Р-Спорт».

Вера Базарова и Андрей Депутат выступали в паре с 2014 года. В прошлом сезоне они выиграли Кубок России. В текущем сезоне они не выступали из-за болезни Базаровой, а затем из-за травмы Депутата.

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