Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джокович6:1, 6:2Гоффен
Хоккей  Торпедо1 : 0Металлург
Хоккей  СКА1 : 2Автомобилист
Баскетбол  УНИКС67 : 66Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Локомотив1 : 0Динамо Москва
Хоккей  Спартак2 : 1Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент Международной Федерации любительского бокса: Уверен, МЧМ в Петербурге пройдет на самом высоком уровне

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Доктор Чинг Куо Ву, президент AIBA (Международной Федерации любительского бокса), поделился мнением о проведении молодежного чемпионата мира.

- Россия - очень большая страна не только в мире спорта, но и в культуре, политике и других сферах. Я очень рад, что юношеский чемпионат мира, который традиционно дарит сильных спортсменов, пройдет в Петербурге.

Уверен, что все будет на самом высоком уровне. В следующем году мы проведем наш турнир в немецком Гамбурге, в 2018 чемпионата не будет, а по поводу 2019 мы пока не размышляли, - передает слова Ву корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир пройдет с 17 по 26 ноября в Петербурге на «СИБУР АРЕНЕ».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложение