Президент Международной Федерации любительского бокса: Уверен, МЧМ в Петербурге пройдет на самом высоком уровне

Доктор Чинг Куо Ву, президент AIBA (Международной Федерации любительского бокса), поделился мнением о проведении молодежного чемпионата мира.

- Россия - очень большая страна не только в мире спорта, но и в культуре, политике и других сферах. Я очень рад, что юношеский чемпионат мира, который традиционно дарит сильных спортсменов, пройдет в Петербурге.

Уверен, что все будет на самом высоком уровне. В следующем году мы проведем наш турнир в немецком Гамбурге, в 2018 чемпионата не будет, а по поводу 2019 мы пока не размышляли, - передает слова Ву корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир пройдет с 17 по 26 ноября в Петербурге на «СИБУР АРЕНЕ».