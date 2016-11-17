Александр Самедов: Не слишком серьезно отношусь к рейтингу ФИФА
Полузащитник сборной России Александр Самедов сказал, что он не
придает большого значения месту команды в рейтинге ФИФА.
– Место в шестом десятке рейтинга ФИФА – это реальное отражение
силы сборной России?
– От чего зависит этот рейтинг, победы в товарищеских матчах на
него влияют?
– Да, но результаты официальных матчей влияют сильнее.
– Ну вот видите. Если взять отрезок из пяти игр после чемпионата
Европы, то у нас две победы, два поражения и одна ничья. Не знаю, как
составляется этот рейтинг, но я не согласен с тем, что это наше место. Если
честно, не слишком серьезно отношусь к этому рейтингу. Есть конкретная цель –
нужно идти к ней и делать свое дело. А рейтинг – это другое. Но мы будем
стараться в каждой игре побеждать, чтобы подняться выше и порадовать
болельщиков, - цитирует Самедова «Матч ТВ».
Напомним, что сборная России уступила сборной Катара в товарищеском
матче со счетом 1:2, а затем в Грозном обыграла сборную Румынии со счетом 1:0.