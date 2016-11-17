Александр Самедов: Не слишком серьезно отношусь к рейтингу ФИФА

Полузащитник сборной России Александр Самедов сказал, что он не придает большого значения месту команды в рейтинге ФИФА.

– Место в шестом десятке рейтинга ФИФА – это реальное отражение силы сборной России?

– От чего зависит этот рейтинг, победы в товарищеских матчах на него влияют?

– Да, но результаты официальных матчей влияют сильнее.

– Ну вот видите. Если взять отрезок из пяти игр после чемпионата Европы, то у нас две победы, два поражения и одна ничья. Не знаю, как составляется этот рейтинг, но я не согласен с тем, что это наше место. Если честно, не слишком серьезно отношусь к этому рейтингу. Есть конкретная цель – нужно идти к ней и делать свое дело. А рейтинг – это другое. Но мы будем стараться в каждой игре побеждать, чтобы подняться выше и порадовать болельщиков, - цитирует Самедова «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России уступила сборной Катара в товарищеском матче со счетом 1:2, а затем в Грозном обыграла сборную Румынии со счетом 1:0.