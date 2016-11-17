Серж Гнабри: Я вполне вижу себя в «Баварии»

Полузащитник «Вердера» и сборной Германии Серж Гнабри высказался о перспективе оказаться в «Баварии».

По мнению многих экспертов, переход талантливого 21-летнего хавбека в мюнхенский клуб не за горами.

«Я вполне вижу себя в «Баварии». Я из той породы игроков, которые любят новые вызовы», - цитирует Гнабри Goal.

На прошлой неделе игрок дебютировал в сборной Германии в матче отборочного цикла чемпионата-2018 с Сан-Марино (8:0) и забил три мяча.

В бундеслиге он в этом сезоне в 9 матчах забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

До перехода в августе в «Вердер» права на Гнабри в течение четырех сезонов принадлежали лондонскому «Арсеналу», за который полузащитник провел всего десять матчей.