«Краснодар» – «Зенит». Болельщиков петербургского клуба пустят на стадион бесплатно

Болельщики «Зенита» смогут бесплатно попасть на выездной матч 15-го тура чемпионата России против «Краснодара».

- В связи с тем, что между клубами и болельщиками команд сложились продуктивные дружеские отношения, руководством «Краснодара» было принято решение о том, что клуб предоставит бесплатные билеты для посещения гостевого сектора. Данное решение руководства «Краснодара» продиктовано тем, что поклонники сине-голубых последние несколько лет воздерживались от использования ненормативной лексики и пиротехники, поддерживая на стадионе атмосферу праздника и дружеского боления.



Выдача бесплатных билетов на ближайший матч будет производиться в день игры на территории стадиона «Краснодар» в присутствии представителей службы безопасности клуба и фан-клуба «Зенита» и начнется за полтора часа до стартового свистка — в 17:30 по местному времени.



Для того, чтобы получить билет, необходимо предъявить действующий сезонный абонемент на «Петровский» или паспорт с регистрацией в Петербурге или Ленинградской области, - говорится на официальном сайте «Зенита».

Напомним, встреча пройдет 27 ноября в Краснодаре и начнется в 19:00. После 13 туров в турнирной таблице РФПЛ подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте с 28 очками, краснодарцы расположились на пятой строчке, имея в активе 21 очко.

В ближайшем туре «Зенит» дома 20 ноября сыграет против «Крыльев Советов», команда Игоря Шалимова в этот же день примет «Урал».

