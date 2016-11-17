В Лужниках пройдет зимний забег «Стань человеком-7»

17 и 18 декабря на территории спорткомплекса «Лужники» около Малой спортивной арены состоится седьмой и последний в этом году командный забег серии «Reebok. Стань человеком». Организаторы обещают новую интересную трассу с испытаниями, на которую выйдут самые смелые команды, желающие бросить вызов не только самим себе, но и погоде, а также побороться за победу и улучшить свои результаты.



Прошлогодний финальный забег, который проводил Reebok, также проходил на территории «Лужников» и, несмотря на экстремальные погодные условия, собрал более 4000 человек.

Регистрация на забег открыта и продлится до 12 декабря на официальном сайте.

Подготовиться к «Стань человеком-7» можно на специально оборудованной площадке Reebok в Парке Победы под руководством профессиональных тренеров, которые проводят тренировки по программе BMH (Be More Human).

За всеми новостями можно следить на официальном сайте, а также на официальных страницах бренда в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

Забеги с испытаниями «Reebok. Стань человеком» – это соревнование для команд по 6 человек (рекомендованная комбинация 3 мужчины и 3 женщины, также допустим вариант 4+2). Дистанция имеет протяженность от 5 до 7 км и включает 9-13 испытаний, большинство из которых рассчитаны на групповое исполнение. Схема испытаний каждый раз меняется, конкретные задания становятся известны только в день проведения соревнования. Технику выполнения упражнений на испытаниях отслеживают судьи, время прохождения трассы фиксируется системой телеметрии. В забегах могут участвовать лица старше 18 лет.