Диего Форлан: В «Ливерпуле» сейчас нет игрока уровня Луиса Суареса, но Коутиньо очень хорош

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан высказался о выступлении «Ливерпуля» в нынешнем сезоне, отметив полузащитника «красных» Филиппе Коутиньо, а также наставника команды Юргена Клоппа.



«Им просто нужно продолжать в том же духе. Конечно, без везения никак, поэтому нужно надеяться, что травмы обойдут эту команду стороной. «Ливерпуль» сейчас не выступает в еврокубках, поэтому это дополнительный плюс. Что касается Коутиньо, то очевидно, что он чувствует себя в «Ливерпуле» очень хорошо. Сейчас в клубе нет игрока уровня Луиса Суареса, но повторюсь, Коутиньо очень неплох.



На мой взгляд, Юрген Клопп имеет некое преимущество перед Жозе Моуринью и Антонио Конте, поскольку находится в команде намного дольше. Его игроки уверены в себе и забили больше, чем любая другая команда в АПЛ», – цитирует экс-игрока сборной Уругвая Goal.

На данный момент «Ливерпуль» под руководством Клоппа занимает первое место в таблице чемпионата Англии, набрав после 11-ти туров 26 баллов.

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