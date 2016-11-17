«Куньлунь» подписал девятого финского игрока

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с защитником Томми Тайми, сообщает «Р-Спорт».

26-летний игрок обороны стал девятым финном в составе дебютанта КХЛ.

Это сезон Тайми начал в финском ХИФКе, набрав в 17 матчах три (1+2) очка, однако на днях расторг соглашение с клубом.

У защитника есть опыт выступления в КХЛ: в сезоне-2014/15 он защищал цвета «Амура» и в 35 встречах записал в свой актив 13 (5+8) очков.





