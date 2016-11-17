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Неймар пытается убедить Коутиньо перейти в «Барселону»

Источник:  UOL EsporteКомментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар хочет видеть в команде своего соотечественника полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо. Он беседовал Коутиньо по этому поводу.
Как сообщает UOL Esporte, во время пребывания в сборной Бразилии говорил с Коутиньо о возможности его перехода в «Барсу». Сам футболист не против стать партнером Неймара. При этом официальных предложений по этому поводу пока нет. Также отмечается, что «Ливерпуль» не хочет расставаться с игроком, и «Барселоне» будет трудно его заполучить.

В текущем сезоне 24-летний Фелиппе Коутиньо провел 12 матчей за «Ливерпуль» и забил шесть мячей при шести голевых передачах.

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