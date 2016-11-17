Неймар пытается убедить Коутиньо перейти в «Барселону»

читайте также

Кристоф Дюгарри: Ибрагимович не является великим футболистом, говорил об этом много раз Бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри рассказал о своем отношении к нападающему «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Златану Ибрагимовичу.

Диего Форлан: В «Ливерпуле» сейчас нет игрока уровня Луиса Суареса, но Коутиньо очень хорош Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан высказался о выступлении «Ливерпуля» в нынешнем сезоне, отметив полузащитника «красных» Филиппе Коутиньо, а также наставника команды Юргена Клоппа.

Патрис Эвра: Только такие, как Скоулз никогда не получали от главного тренера Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра поздравил с днем рождения экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пола Скоулза с днем рождения.

Фаустино Асприлья: Роналду негативно влияет на Хамеса, нельзя себя так вести со своими партнерами Бывший форвард сборной Колумбии Фаустино Асприлья выразил мнение, что общение Хамеса Родригеса с Криштиану Роналду вредит его соотечественнику на профессиональном уровне.

«Арсенал» нацелился на форварда «Норшеллана» Руководство «Арсенала» рассматривает возможность приобретения нападающего датского «Норшеллана» Маркуса Ингвартсена, сообщает Mirror.

Юрген Клопп: Легенды футбола пили и курили, как черти, поэтому историю с Руни скоро забудут Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал инцидент с участием форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.

Арсен Венгер: Обсудим с Санчесом его участие в игре с «Манчестер Юнайтед» Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о физическом состоянии полузащитника Алексиса Санчеса, который находясь в расположении сборной Чили получил травму.

«Матч ТВ» возобновит показ примеры с «Эль Класико» Телеканал «Матч ТВ» будет снова показывать матчи чемпионата Испании, сообщает «БИЗНЕС Online».

Арсен Венгер: Не стоит превращать матч «Арсенала» с «Манчестер Юнайтед» в противостояние Венгер – Моуринью Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Манчестер Юнайтед» в рамках 12-го тура АПЛ.

Жозеп Бартомеу: Мы убеждены, что Месси будет играть в «Барселоне» до конца карьеры Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выразил уверенность в том, что форвард Лионель Месси завершит карьеру в каталонском клубе.

Арсен Венгер: Рэшфорд может застать врасплох любого защитника, это очень опасный футболист Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер перед матчем с «Манчестер Юнайтед» отметил игру форварда «красных» дьяволов» Маркуса Рэшфорда.

«Манчестер Юнайтед» готов платить Кейну 150 тысяч фунтов в неделю Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью заинтересован в услугах нападающего «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейна.

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения Месси Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует приобретать форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает The Sun.

Суареса могут дисквалифицировать за неприличный жест Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес может быть дисквалифицирован за неприличный жест в адрес болельщиков сборной Чили, сообщает metro.co.uk.

Моуринью пришел в ярость, узнав о вечеринке с участием Руни Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пришел в ярость, узнав о том, что нападающий Уэйн Руни принял участие в вечеринке в баре отеля, в котором располагалось сборная Англии перед матчем с испанцами, сообщает Sky Sports.

Неймар и Пайе стали лучшими в команде недели FIFA 17 Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

Арсен Венгер: Мой любимый стадион – это домашняя арена «Ливерпуля» Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, заявил, что его лбюимый стадион - это домашняя арена «Ливерпуля».

«Спартак» предлагал за Ниасса 4 миллиона евро «Спартак» предлагал «Эвертону» за нападающего Умара Ниасса 4 миллиона евро, однако бывший игрок «Локомотива» отказался возвращаться в чемпионат России, сообщает Sporx.

Руни был исключен из сборной Англии за пьянку в отеле (фото) Как сообщает The Sun, капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни был исключен из состава национальной команды перед матчем со сборной Испании за пьянку в отеле.