Неймар пытается убедить Коутиньо перейти в «Барселону»

Нападающий
«Барселоны» Неймар хочет видеть в команде своего соотечественника полузащитника
«Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо. Он беседовал Коутиньо по этому поводу. Как
сообщает UOL Esporte, во время пребывания в сборной
Бразилии говорил с Коутиньо о возможности его перехода в «Барсу». Сам футболист
не против стать партнером Неймара. При этом официальных предложений по этому
поводу пока нет. Также отмечается, что «Ливерпуль» не хочет расставаться с
игроком, и «Барселоне» будет трудно его заполучить. В
текущем сезоне 24-летний Фелиппе Коутиньо провел 12 матчей за «Ливерпуль» и
забил шесть мячей при шести голевых передачах.
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