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Федор Емельяненко: Уверен, у сборной России есть все шансы одержать победы во славу страны

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко обратился к бойцам сборной России в преддверии чемпиона мира по ММА в Макао.

«Ребята, вы прошли долгий путь подготовки к важнейшему событию этого года в мире ММА. Каждая победа – это результат упорных тренировок, проявление спортивного характера и правильно выстроенной подготовки. Уверен, что у вас есть все шансы одержать победы во славу нашей страны, мы же со своей стороны будем вас морально поддерживать и напутствовать вместе с тренерским составом. Вся страна будет на вас смотреть и переживать вместе с вами. Вместе мы победим» – цитирует Федора Емельяненко ТАСС.

Напомним, турнир состоится с 26-27 декабря в Макао.


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