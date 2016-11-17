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Аксель Витсель: «Зенит» должен каждый год играть в Лиге чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что его команда должна каждый год играть в Лиге чемпионов. Напомним, что в текущем сезоне «Зенит» выступает в Лиге Европы.

«Поначалу было непросто, но я всегда знал, что Санкт-Петербург - фантастический город. Тут есть все, как в ведущих городах Европы, таких как Лондон или Париж. Хотя переезжать сюда из Лиссабона, где совершенно другая погода, непросто. Да, летом тут жарко, но зимой может быть -15, а то и -20. Это действительно сложно.

«Зенит» - клуб, который должен каждый год играть в Лиге чемпионов. Однако прошлый чемпионат России мы провели недостаточно хорошо. Попробуем на сей раз выступить лучше. Надо бы лучше сыграть и на европейской арене. В позапрошлом сезоне мы уступили «Севилье» в 1/4 финала Лиги Европы, хотя я считаю, тогда мы заслуживали большего, - цитирует Витселя официальный сайт УЕФА.

«Зенит» выиграл все четыре матча в группе D Лиги Европы и уже обеспечил себе выход в плей-офф.

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