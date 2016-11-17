Кристоф Дюгарри: Ибрагимович не является великим футболистом, говорил об этом много раз

Бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри рассказал о своем отношении к нападающему «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Златану Ибрагимовичу.



«Для меня он не является великим игроком. Я говорил об этом уже очень много раз. Почему? Потому что с игроками топ-уровня никогда не возникает никаких проблем. Они помогают другим футболистам становится лучше. Посмотрите, как Месси помог Неймару и Луису Суаресу выйти на новый уровень. Он не пытается выделиться среди остальных», – цитирует Дюгарри RMC Sport.

Ибрагимович за всю профессиональную карьеру провел 646 матчей, забил 381 гол и отдал 151 голевую передачу. До прихода в «МЮ» нападающий выступал за такие известные клубы, как «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан» и «ПСЖ».



