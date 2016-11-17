Аксель Витсель: В Лиге Европы мы способны дойти как минимум до полуфинала
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что его команде по
силам добраться до полуфинала Лиги Европы.
«Наша главная задача, конечно же, вернуть себе чемпионский титул.
Хотим завоевать и Кубок России, а затем добраться как минимум до полуфинала
Лиги Европы.
Летом
нас покинул ряд лидеров, тот же Халк, который порой в одиночку ковал нам
результат, но я считаю, мы стали даже сильнее, так как больше играем как
команда. Прежде слишком многое зависело от одного-двух футболистов.
Думаю,
у нас достаточно сильная команда, чтобы добиться успеха в Европе. Да, тут не
обойтись без удачи, плюс в турнир придет ряд команд, вылетевших из Лиги
чемпионов, но при тех результатах и той игре, что мы сейчас демонстрируем, мы
способны дойти как минимум до полуфинала», - цитирует Витселя официальный сайт УЕФА.
«Зенит» выиграл все четыре матча в группе D Лиги Европы и уже обеспечил себе выход в
плей-офф.