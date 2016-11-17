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Аксель Витсель: В Лиге Европы мы способны дойти как минимум до полуфинала

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что его команде по силам добраться до полуфинала Лиги Европы.

«Наша главная задача, конечно же, вернуть себе чемпионский титул. Хотим завоевать и Кубок России, а затем добраться как минимум до полуфинала Лиги Европы.

Летом нас покинул ряд лидеров, тот же Халк, который порой в одиночку ковал нам результат, но я считаю, мы стали даже сильнее, так как больше играем как команда. Прежде слишком многое зависело от одного-двух футболистов.

Думаю, у нас достаточно сильная команда, чтобы добиться успеха в Европе. Да, тут не обойтись без удачи, плюс в турнир придет ряд команд, вылетевших из Лиги чемпионов, но при тех результатах и той игре, что мы сейчас демонстрируем, мы способны дойти как минимум до полуфинала», - цитирует Витселя официальный сайт УЕФА.

«Зенит» выиграл все четыре матча в группе D Лиги Европы и уже обеспечил себе выход в плей-офф.

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