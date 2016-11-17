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«Ростов» провел тренировку на стадионе «Центральный» в Казани

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» прилетел в Казань, где завтра состоится матч 14-го тура РФПЛ, в котором желто-синие сыграют с «Рубином». 

Вечером «Ростов» провел предыгровую тренировку на стадионе «Центральный», а не на «Казань Арене». Как стало известно «Советскому спорту», об этом донской клуб попросил «Рубин», который тоже тренировался на старой арене. 

Связано это со слабым газоном «Казань Арены», который еще слишком молодой, чтобы переносить подобные нагрузки в холодное время года. 

Напомним, что матч «Рубин» - «Ростов» состоится завтра в 19:30.

Матч

Рубин - Ростов

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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