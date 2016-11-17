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Стивен Джеррард может возглавить «МК Донс»

Источник:  BBCКомментарии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард может начать тренерскую карьеру. Он ведет переговоры с клубом «МК Донс».

Как сообщает ВВС, Джеррард ведет переговоры с представителями «МК Донс». Ранее был уволен их главный тренер Карл Робинсон, и Джеррард может занять его место. «МК Донс» занимает 21-е место в третьем по рангу дивизионе английского футбола.

Ранее стало известно, что 36-летний Стивен Джеррард покинул «Гэлакси». Полузащитник провел за команду 39 матчей, забил пять голов и отдал 15 голевых передач.

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