Стивен Джеррард может возглавить «МК Донс»
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Лос-Анджелес
Гэлакси» Стивен Джеррард может начать тренерскую карьеру. Он ведет переговоры с
клубом «МК Донс».
Как сообщает ВВС, Джеррард ведет переговоры с
представителями «МК Донс». Ранее был уволен их главный тренер Карл Робинсон, и
Джеррард может занять его место. «МК Донс» занимает 21-е место в третьем по
рангу дивизионе английского футбола.
Ранее
стало известно, что 36-летний Стивен Джеррард покинул «Гэлакси». Полузащитник
провел за команду 39 матчей, забил пять голов и отдал 15 голевых передач.
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