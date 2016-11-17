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УЕФА: Скорее всего, решение по делу Еременко будет принято завтра

Источник:  Р-СпортКомментарии

УЕФА, вероятнее всего, завтра примет решение в деле полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Решение дисциплинарного органа, скорее всего, будет озвучено завтра», - цитирует представителя пресс-службы УЕФА «Р-Спорт».

Напомним, 7 октября дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко на 30 дней от матчей. При этом причины отстранения полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии не называются. 10 ноября в Ньоне прошло заседание комитета по этому делу, однако окончательное решение принято не было. Позднее дисквалификация игрока была продлена до 19 ноября.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что «проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к футболу». В нынешнем сезоне Еременко забил три гола и сделал две голевые передачи в девяти матчах премьер-лиги. В Лиге чемпионов он забил один гол в двух матчах 

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