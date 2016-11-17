Vega Squadron представила команду по CS:GO

Организация Vega Squadron объявила о подписании состава по дисциплине CS:GO.



Ироки ранее выстули под тегом ALL-IN. Команда выиграла CIS Minor Championship 2017 — Atlanta и заработали путевку на закрытую квалификацию к ELEAGUE Major.



Состав Vega Squadron по CS:GO:



Дмитрий «jR» Червак (капитан)

Николай «Mir» Битюков

Сергей «Keshandr» Никишин

Павел «hutji» Лашков

Леонид «chopper» Вишняков

Александр «Lk-» Лемешев (менеджер)



«Мы уже давно и хорошо знаем ребят. После того, как наши пути разошлись, у организации с игроками остались хорошие взаимоотношения, и мы рады возобновить сотрудничество. Сейчас состав выглядит сильно, о чем свидетельствует очень красивая и уверенная победа на Minor-турнире. Надеемся, что мы сможем помочь ребятам достойно подготовиться и выступить на квалификации к ELEAGUE Major», — прокомментировал CEO Vega Squadron Алексей Кондаков.



Команда выступит на закрытой квалификации к ELEAGUE Major 2017, которая пройдет с 15 по 18 декабря в Атланте.



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