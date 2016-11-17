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Россияне Аккаев, Бароев и Лапиков лишены медалей Олимпиады-2008

Источник:  МОККомментарии

Представители сборной России Хаджимурат Аккаев, Дмитрий Лапиков и Хасан Бароев были лишены медалей, которые они завоевали на летней Олимпиаде-2008 в Пекине (Китай). Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК).

Как сообщает официальный сайт организации, такой решение был принято после перепроверки допинг-проб. Указанные спортсмены были уличены в применении запрещенных препаратов. Аккаев и Лапиков завоевали бронзу в тяжелой атлетике в весовых категориях до 94 кг и до 105 кг соответственно. Хасан Бароев выступал в греко-римской борьбе в категории до 120 и завоевал серебряную медаль, которую теперь он будет вынужден вернуть.

Также был отменен результат россиянки Елены Слесаренко, которая выступала в прыжках в высоту и заняла четвертое место. Аннулированы также результаты и некоторых представителей других стран: Наталья Давыдова (Украина, третье место в тяжелой атлетике в категории до 69 кг), Хрисопия Деветци (Греция, третье место в тройном прыжке), Мария Грабовецкая (Казахстан, третье место в тяжелой атлетике в категории  свыше 75 кг), Ирина Кулеша (Белоруссия, четвертое место в тяжелой атлетике в категории до 75 кг), Ассет Мамбетов (Казахстан, третье место в греко-римской борьбе в категории до 96 кг), Майя Манеза (Казахстан, снялась с соревнований по тяжелой атлетике до начала турнира), Ирина Некрасова (Казахстан, второе место в тяжелой атлетике в категории до 63 кг), Вита Паламарь (Украина, пятое место в прыжках в высоту), Низами Пашаев (Азербайджан, пятое место в тяжелой атлетике в категории до 63 кг), Виталий Рагимов (Азербайджан, второе место в грек-римской борьбе в категории до 60 кг), Владимир Седов (Казахстан, четвертое место в тяжелой атлетике в категории до 85 кг), Денис Юрченко (Украина, третье место в прыжках с шестом).

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