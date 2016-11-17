УНИКС уступил «Маккаби» в Евролиге
УНИКС дома проиграл «Маккаби» из Тель-Авива в 8-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
Счет встречи 73:74 (17:25, 21:16, 16:20, 19:13)
Самым результативным игроком матча защитник казанцев Кит Лэнгфорд - 19.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Российский клуб потерпел шестое поражение, израильская команда одержала четвертую победу.
В следующем туре УНИКС 24 ноября сыграет на выезде с мадридским «Реалом», а «Маккаби» в тот же день встретится в гостях с «Олимпиакосом».
Матч
УНИКС - Маккаби Т-А - 73:74
Состав
УНИКС: Лэнгфорд (22), Антипов (12), Банич (10)
Маккаби Т-А: Смит (16), Айверсон (12), Силей (11)
Место и дата
17 ноября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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