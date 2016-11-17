Хасан Бароев: Я не употреблял допинг. Судиться из-за дисквалификации не собираюсь

Российский борец греко-римского стиля Хасан Бароев был лишен серебряной медали Олимпиады-2008 в Пекине. Он сказал, что не будет оспаривать решение МОК, хоть и заявляет, что не принимал запрещенные препараты.

«Я не собираюсь ни с кем судиться - не вижу в этом смысла. И оправдываться мне не в чем, я не употреблял допинг. И в каких веществах содержится туринабол, не знаю. Но многих из российских спортсменов обвиняют именно в употреблении этого вещества

Когда начались нападки и обвинения на российский спорт, мне пришло письмо, в котором мне сообщили, что подозревают в употреблении допинга. Я не стал бодаться, не собираюсь и сейчас - перед борцовским сообществом моя совесть чиста», - цитирует Бароева ТАСС.

Хасан Бароев выступал в греко-римской борьбе в категории до 120 и завоевал серебряную медаль, которую теперь он будет вынужден вернуть. Кроме того, россияне Хаджимурат Аккаев и Дмитрий Лапиков, выступавшие в тяжелой атлетике, по аналогичной причине лишены бронзовых медалей.