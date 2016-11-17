Сесар Навас: «Рубин» потратил приличную сумму на новых игроков, но инвестиции пока не окупаются
Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился
ожиданиями от матча против «Рубина». Напомним, что командам предстоит сыграть в
14-м туре чемпионата России.
«Нам предстоит сложный матч, потому что
у «Рубина» очень хороший подбор игроков. В этом году казанцы
потратили приличную сумму на новых игроков, но инвестиции пока
не окупаются. Достаточно посмотреть на турнирную таблицу. Уверен,
«Рубин» настроен только на победу», - цитирует Наваса «Матч ТВ».
Матч «Рубин» - «Ростов» состоится 18 ноября.
Начало в 19:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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