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В «Рубине» назвали «фейком» предписания сотрудникам предприятий Казани обеспечить явку зрителей на матч с «Ростовом»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В пресс-службе «Рубина» прокомментировали появление в соцсетях фото документов, на которых якобы руководитель аппарата исполкома Казани Евгений Варакин просит обеспечить явку сотрудников некой организации на пятничный матч с «Ростовом».

– По-моему, очевидно, что это – фейк. Подобные вещи появляются в соцсетях не в первый раз, – сказал корреспонденту «Советского спорта» руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов.

Напомним, матч «Рубин» – «Ростов» состоится в Казани в пятницу в 19.30 (мск).

Матч

Рубин - Ростов

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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