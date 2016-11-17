В «Рубине» назвали «фейком» предписания сотрудникам предприятий Казани обеспечить явку зрителей на матч с «Ростовом»

В пресс-службе «Рубина» прокомментировали появление в соцсетях фото документов, на которых якобы руководитель аппарата исполкома Казани Евгений Варакин просит обеспечить явку сотрудников некой организации на пятничный матч с «Ростовом».

– По-моему, очевидно, что это – фейк. Подобные вещи появляются в соцсетях не в первый раз, – сказал корреспонденту «Советского спорта» руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов.

Напомним, матч «Рубин» – «Ростов» состоится в Казани в пятницу в 19.30 (мск).