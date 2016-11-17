«Локомотив» всухую обыграл московское «Динамо»
«Локомотив» дома взял верх над московским «Динамо» (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Петри Контиола и Александр Кадейкин.
Ярославцы занимают 4-е место в Западной конференции, москвичи - на 5-й строчке.
20 ноября «Локомотив» сыграет на выезде с «Витязем», а «Динамо» днем позже встретится в гостях с магнитогорским «Металлургом».
Матч
Локомотив - Динамо - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Контиола (Тэлбот, Козун), 19:33 (1:0 - бол.). Кадейкин (Пашнин, Апальков), 55:13 (2:0 - бол.).
Место и дата
17 ноября 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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