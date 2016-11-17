Полиция Косово сообщила о предотвращении теракта против сборной Израиля

Полиция Косово на своем официальном сайте заявила, что предотвратила теракт против сборной Израиля по футболу. Напомним, что команда Израиля на выезде играла против Албании 13 ноября в квалификации ЧМ-2018.

Сообщается, что в результате расследования косовская полиция обнаружила, что группа лиц готовит теракты против израильских футболистов. По этому делу был задержаны 19 человек, 18 из которых являются гражданами Косово и один – гражданином Македонии. Группы террористов действовали по отдельности под руководством куратора, находящегося в Сирии и являющегося членом запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Напомним, что 13 ноября в Эльбасани сборная Израиля на выезде обыграла сборную Албании со счетом 3:0.