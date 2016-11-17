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Полиция Косово сообщила о предотвращении теракта против сборной Израиля

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Полиция Косово на своем официальном сайте заявила, что предотвратила теракт против сборной Израиля по футболу. Напомним, что команда Израиля на выезде играла против Албании 13 ноября в квалификации ЧМ-2018.

Сообщается, что в результате расследования косовская полиция обнаружила, что группа лиц готовит теракты против израильских футболистов. По этому делу был задержаны 19 человек, 18 из которых являются гражданами Косово и один – гражданином Македонии. Группы террористов действовали по отдельности под руководством куратора, находящегося в Сирии и являющегося членом запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Напомним, что 13 ноября в Эльбасани сборная Израиля на выезде обыграла сборную Албании со счетом 3:0.

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