СКА уступил «Автомобилисту» и прервал свою 15-матчевую победную серию

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:2.

На гол Никиты Гусева за пять секунд до конца первого периода уральцы ответили шайбами Дмитрия Мегалинского и Рока Тичара в начале второй двадцатиминутки.

После 32 встреч армейцы идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками, екатеринбургский клуб расположился на двенадцатой строчке на Востоке, имея в активе 37 очков.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 21 ноября в Петербурге против ЦСКА, «Автомобилист» двумя днями ранее в Череповце встретится с «Северсталью».