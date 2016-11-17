«Северсталь» в овертайме уступила «Барысу»
завершился победой гостей в овертайме. Итоговый
счет матча – 4:3 в пользу «Барыса».
В составе «Северстали» дубль сделал Максим
Трунев, еще один гол в активе Юрия Трубачева. У «Барыса» отличились Найджел
Доус, Роман Старченко, Мартен Сент-Пьер и Брэндон Боченски, в активе которого
решающая шайба в овертайме.
«Барыс» набрал 42 очка и занимает восьмое место
на Востоке. У «Северстали» 41 очко и десятое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Северсталь - Барыс - 3:4 О.Т. (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Доус (Боченски), 6:11 (0:1). Трунёв (Уилсон), 11:07 (1:1). Трунёв (Стасенко, Трубачёв), 20:52 (2:1). Трубачёв (Трунёв), 35:06 (3:1 - бол.). Старченко (Даллмэн, Рымарев), 39:01 (3:2 - бол.). Сен-Пьер (Доус), 52:17 (3:3). Боченски (Доус, Даллмэн), 63:55 (3:4 - бол.).
Место и дата
17 ноября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция