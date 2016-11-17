«Северсталь» в овертайме уступила «Барысу»

завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Барыса».

В составе «Северстали» дубль сделал Максим Трунев, еще один гол в активе Юрия Трубачева. У «Барыса» отличились Найджел Доус, Роман Старченко, Мартен Сент-Пьер и Брэндон Боченски, в активе которого решающая шайба в овертайме.

«Барыс» набрал 42 очка и занимает восьмое место на Востоке. У «Северстали» 41 очко и десятое место на Востоке.

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