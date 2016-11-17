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Сергей Плотников: Поражение от «Автомобилиста» больно ударило по СКА, потому что до этого было 15 побед

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).

- В чем причина неудачи?
- Я бы не стал говорить, что это неудача. Было много моментов, но не реализовали их. Может, выхлестнули в прошлой игре. Старались до конца вытащить матч, создавали опасность у ворот соперника, но везение было не на нашей стороне. Да и вратарь «Автомобилиста» сыграл хорошо.

- Много пишут, что СКА стал непобедим. Это мешало?
- Мы особо не читаем прессу, на такие комментарии внимания не обращаем. Стараемся выходить в каждом матче и показывать хорошую игру.

- Может, хорошо получить такой холодный душ перед игрой против ЦСКА?
- Это поражение больно ударило по СКА, потому что до этого было 15 побед. Думаю, в следующей игре будем только злее, - передает слова Плотникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:2 и прервал свою 15-матчевую победную серию.

На гол Никиты Гусева за пять секунд до конца первого периода уральцы ответили шайбами Дмитрия Мегалинского и Рока Тичара в начале второй двадцатиминутки.

После 32 встреч армейцы идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками, екатеринбургский клуб расположился на двенадцатой строчке на Востоке, имея в активе 37 очков.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 21 ноября в Петербурге против ЦСКА, «Автомобилист» двумя днями ранее в Череповце встретится с «Северсталью».

Матч

СКА - Автомобилист - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы:

Гусев (Ковальчук, Шипачёв), 19:55 (1:0 - бол.). Мегалинский 21:50 (1:1). Тичар (Гареев), 23:10 (1:2).

Место и дата

17 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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