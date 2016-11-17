Сергей Плотников: Поражение от «Автомобилиста» больно ударило по СКА, потому что до этого было 15 побед

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).

- В чем причина неудачи?

- Я бы не стал говорить, что это неудача. Было много моментов, но не реализовали их. Может, выхлестнули в прошлой игре. Старались до конца вытащить матч, создавали опасность у ворот соперника, но везение было не на нашей стороне. Да и вратарь «Автомобилиста» сыграл хорошо.



- Много пишут, что СКА стал непобедим. Это мешало?

- Мы особо не читаем прессу, на такие комментарии внимания не обращаем. Стараемся выходить в каждом матче и показывать хорошую игру.



- Может, хорошо получить такой холодный душ перед игрой против ЦСКА?

- Это поражение больно ударило по СКА, потому что до этого было 15 побед. Думаю, в следующей игре будем только злее, - передает слова Плотникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:2 и прервал свою 15-матчевую победную серию.

На гол Никиты Гусева за пять секунд до конца первого периода уральцы ответили шайбами Дмитрия Мегалинского и Рока Тичара в начале второй двадцатиминутки.

После 32 встреч армейцы идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками, екатеринбургский клуб расположился на двенадцатой строчке на Востоке, имея в активе 37 очков.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 21 ноября в Петербурге против ЦСКА, «Автомобилист» двумя днями ранее в Череповце встретится с «Северсталью».