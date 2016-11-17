Александр Дергачев: СКА в матче с «Автомобилистом» надо было начать понаглее, забить пару рабоче-крестьянских голов
Нападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).
- Прервалась победная серия. Что не получилось у СКА?
- Надо было начать понаглее, забить пару голов рабоче-крестьянских. Потом бы игра пошла как обычно.
- Чего не хватало команде? Может, устали, в том числе от постоянных побед.
- Все нормально было, сейчас тяжело сказать по горячим следам. Наверное, где-то не выполнили тренерскую установку.
- Впереди матч с ЦСКА, будет пауза, чтобы подготовиться. После поражения злее станете перед дерби?
- Тут и без поражения было бы все в порядке с настроем, а это лишний стимул - быть злее, показать игру лучше, - передает слова Дергачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:2 и прервал свою 15-матчевую победную серию.
На гол Никиты Гусева за пять секунд до конца первого периода уральцы ответили шайбами Дмитрия Мегалинского и Рока Тичара в начале второй двадцатиминутки.
После 32 встреч армейцы идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками, екатеринбургский клуб расположился на двенадцатой строчке на Востоке, имея в активе 37 очков.
Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 21 ноября в Петербурге против ЦСКА, «Автомобилист» двумя днями ранее в Череповце встретится с «Северсталью».
Матч
СКА - Автомобилист - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы:
Гусев (Ковальчук, Шипачёв), 19:55 (1:0 - бол.). Мегалинский 21:50 (1:1). Тичар (Гареев), 23:10 (1:2).
Место и дата
17 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция