Александр Дергачев: СКА в матче с «Автомобилистом» надо было начать понаглее, забить пару рабоче-крестьянских голов

Нападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).

- Прервалась победная серия. Что не получилось у СКА?

- Надо было начать понаглее, забить пару голов рабоче-крестьянских. Потом бы игра пошла как обычно.

- Чего не хватало команде? Может, устали, в том числе от постоянных побед.

- Все нормально было, сейчас тяжело сказать по горячим следам. Наверное, где-то не выполнили тренерскую установку.



- Впереди матч с ЦСКА, будет пауза, чтобы подготовиться. После поражения злее станете перед дерби?

- Тут и без поражения было бы все в порядке с настроем, а это лишний стимул - быть злее, показать игру лучше, - передает слова Дергачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:2 и прервал свою 15-матчевую победную серию.

На гол Никиты Гусева за пять секунд до конца первого периода уральцы ответили шайбами Дмитрия Мегалинского и Рока Тичара в начале второй двадцатиминутки.

После 32 встреч армейцы идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками, екатеринбургский клуб расположился на двенадцатой строчке на Востоке, имея в активе 37 очков.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 21 ноября в Петербурге против ЦСКА, «Автомобилист» двумя днями ранее в Череповце встретится с «Северсталью».