Олег Знарок: Единственный плюс поражения от «Автомобилиста» – что я проиграл своему учителю

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).

– Единственный плюс – что я проиграл Васильичу, учителю своему (смеется). Вратарь у соперника сыграл очень хорошо.

– 9:0, предыдущие крупные победы, может быть, расслабили вашу команду?

– Не думаю, что настроя не хватило. Ребята хотели выиграть, продлить серию. Просто не хватило реализации нескольких моментов, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:2 и прервал свою 15-матчевую победную серию.

На гол Никиты Гусева за пять секунд до конца первого периода уральцы ответили шайбами Дмитрия Мегалинского и Рока Тичара в начале второй двадцатиминутки.

После 32 встреч армейцы идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками, екатеринбургский клуб расположился на двенадцатой строчке на Востоке, имея в активе 37 очков.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 21 ноября в Петербурге против ЦСКА, «Автомобилист» двумя днями ранее в Череповце встретится с «Северсталью».