Александр Барабанов: СКА не обращал внимания на победную серию
Нападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).
- 15-матчевая победная серия закончилась. От этого легче?
- Мы не обращали внимания на серию. Обидно, что проиграли. Моментов было много - просто не забили.
- Вы уже второй раз проигрываете «Автомобилисту». В чем сила этой команды?
- Берут работоспособностью, выполняют тренерскую установку. Но, повторюсь, мы свои моменты не реализовали.
- Почему? В игре против «Барыса» проблем не было.
- Там шайба шла в ворота, а сегодня - нет.
- Следующий матч с ЦСКА. Как будете готовиться и чего ждете?
- Дали один выходной, отдохнем. Постараемся в хорошей форме подойти к матчу, настроиться. Это очень серьезный матч. Мы ждем боевой игры и победы, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:2 и прервал свою 15-матчевую победную серию.
На гол Никиты Гусева за пять секунд до конца первого периода уральцы ответили шайбами Дмитрия Мегалинского и Рока Тичара в начале второй двадцатиминутки.
После 32 встреч армейцы идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками, екатеринбургский клуб расположился на двенадцатой строчке на Востоке, имея в активе 37 очков.
Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 21 ноября в Петербурге против ЦСКА, «Автомобилист» двумя днями ранее в Череповце встретится с «Северсталью».
Матч
СКА - Автомобилист - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы:
Гусев (Ковальчук, Шипачёв), 19:55 (1:0 - бол.). Мегалинский 21:50 (1:1). Тичар (Гареев), 23:10 (1:2).
Место и дата
17 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция