Александр Барабанов: СКА не обращал внимания на победную серию

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).

- 15-матчевая победная серия закончилась. От этого легче?

- Мы не обращали внимания на серию. Обидно, что проиграли. Моментов было много - просто не забили.



- Вы уже второй раз проигрываете «Автомобилисту». В чем сила этой команды?

- Берут работоспособностью, выполняют тренерскую установку. Но, повторюсь, мы свои моменты не реализовали.



- Почему? В игре против «Барыса» проблем не было.

- Там шайба шла в ворота, а сегодня - нет.



- Следующий матч с ЦСКА. Как будете готовиться и чего ждете?

- Дали один выходной, отдохнем. Постараемся в хорошей форме подойти к матчу, настроиться. Это очень серьезный матч. Мы ждем боевой игры и победы, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:2 и прервал свою 15-матчевую победную серию.

На гол Никиты Гусева за пять секунд до конца первого периода уральцы ответили шайбами Дмитрия Мегалинского и Рока Тичара в начале второй двадцатиминутки.

После 32 встреч армейцы идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками, екатеринбургский клуб расположился на двенадцатой строчке на Востоке, имея в активе 37 очков.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 21 ноября в Петербурге против ЦСКА, «Автомобилист» двумя днями ранее в Череповце встретится с «Северсталью».