Илья Ковальчук: У СКА есть три дня, чтобы все переварить и подготовиться к матчу с ЦСКА

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).

- Надо отдать должное «Автомобилисту». Это их заслуга, что они победили. Мы были не очень хороши в реализации моментов, да и большинство должно быть лучше. Бросали много, но вратаря не закрывали, а Устинский поймал кураж и играл просто отлично.



- Во втором периоде игра соперника поменялась?

- Да нет. Две контратаки - два гола. Такое бывает, ничего страшного в этом нет. Мы провели хороший отрезок, будем готовиться к следующему матчу.



- В прессе СКА всю неделю называли непобедимым. Это не давило?

- Нет, дело журналистов - писать о хоккее и о том, что происходит вокруг хоккея, чтобы зрители интересовались и приходили на матчи. Вы делаете свое дело, а мы свое.



- Поражение от «Автомобилиста» поможет лучше настроиться на ЦСКА?

- Мы на любую команду настраиваемся хорошо. Нам без разницы с кем играть, у нас есть три дня, чтобы все переварить и подготовиться к следующему матчу.



- Второй раз в сезоне вы уступили «Автомобилисту». Неудобный соперник?

- Я бы так не сказал. Но если они нас дважды обыграли, значит они были лучше нас, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:2 и прервал свою 15-матчевую победную серию.

На гол Никиты Гусева за пять секунд до конца первого периода уральцы ответили шайбами Дмитрия Мегалинского и Рока Тичара в начале второй двадцатиминутки.

После 32 встреч армейцы идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками, екатеринбургский клуб расположился на двенадцатой строчке на Востоке, имея в активе 37 очков.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 21 ноября в Петербурге против ЦСКА, «Автомобилист» двумя днями ранее в Череповце встретится с «Северсталью».