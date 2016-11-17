Владимир Крикунов: Двойные премиальные игрокам за победу над СКА? У «Автомобилиста» нет такого

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1).

– Игра для нас была тяжелая, против СКА легких и не бывает. Ребята настроились, боролись до конца. Повезло нам, и вратарь сыграл хорошо. Я благодарен своим ребятам за хорошую работу.

– В вашем составе не хватало сразу шестерых лидеров.

– Были травмированные, а некоторых мы поберегли. К матчу с Череповцом, да (улыбается).



– Поставив на вашу победу, можно было бы стать миллионером. Ребятам двойные премиальные полагаются?

– У нас нет такого (улыбается), - передает слова Крикунова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:2 и прервал свою 15-матчевую победную серию.

На гол Никиты Гусева за пять секунд до конца первого периода уральцы ответили шайбами Дмитрия Мегалинского и Рока Тичара в начале второй двадцатиминутки.

После 32 встреч армейцы идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками, екатеринбургский клуб расположился на двенадцатой строчке на Востоке, имея в активе 37 очков.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 21 ноября в Петербурге против ЦСКА, «Автомобилист» двумя днями ранее в Череповце встретится с «Северсталью».