«Слован» в серии буллитов уступил рижскому «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом»
и рижским «Динамо» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет
матча – 1:2 Б.
На четвертой минуте «Слован» вывел вперед Джефф
Таффе. Рижане отыгрались после гола Тима Сестито на 26-й минуте. В овертайме
соперникам отличиться не удалось. Решающий буллит в активе
«Динамо» набрало 29 очков и занимает последнее
место на Западе. У «Слована» 39 очков и 12-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
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