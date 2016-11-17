«Слован» в серии буллитов уступил рижскому «Динамо»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и рижским «Динамо» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 1:2 Б.

На четвертой минуте «Слован» вывел вперед Джефф Таффе. Рижане отыгрались после гола Тима Сестито на 26-й минуте. В овертайме соперникам отличиться не удалось. Решающий буллит в активе

«Динамо» набрало 29 очков и занимает последнее место на Западе. У «Слована» 39 очков и 12-е место.

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