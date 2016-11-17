«Трактор» на выезде уступил ХК «Сочи»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи»
и «Трактором завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1.
В составе победителей отличились Егор Морозов и Андрей Костицын. «Трактор» ответил голом Дерека Роя. «Трактор» с 49 очками занимает пятое место на Востоке. У ХК «Сочи» с аналогичным количеством очков пятое место на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
ХК Сочи - Трактор - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы:
Морозов 25:47 (1:0). Костицын (Фантенберг), 29:56 (2:0 - бол.). Рой (Якуценя, Белов), 35:14 (2:1 - бол.).
Место и дата
17 ноября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
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