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Михаил Мамиашвили: Слышал, что препарат, обнаруженный у Бароева, создал Родченков – господин ничтожество

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России прокомментировал ситуацию с лишением бронзовой медали Олимпиады-2008 российского борца Хасана Бароева. Он сказал, что препарат, обнаруженный в допинг-пробе спортсмена, создал экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

– Я краем уха слышал, что обнаруженный препарат – это некое творение господина ничтожества.

– Вы о Родченкове?
– Это вроде бы его творение. А это значит, что там в любом случае есть какой-то элемент лжи. И если он имел хоть какое-то отношение к этому делу – бороться надо до конца, – цитирует Мамиашвили «Спорт-Экспресс».

Хасан Бароев выступал в греко-римской борьбе в категории до 120 и завоевал серебряную медаль, которую теперь он будет вынужден вернуть. Кроме того, россияне Хаджимурат Аккаев и Дмитрий Лапиков, выступавшие в тяжелой атлетике, по аналогичной причине лишены бронзовых медалей. Ранее сообщалось, что в его пробе был обнаружен препарат туринабол.

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