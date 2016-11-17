Михаил Мамиашвили: Слышал, что препарат, обнаруженный у Бароева, создал Родченков – господин ничтожество
Президент Федерации спортивной борьбы России прокомментировал ситуацию с лишением
бронзовой медали Олимпиады-2008 российского борца Хасана Бароева. Он сказал,
что препарат, обнаруженный в допинг-пробе спортсмена, создал экс-глава
Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
– Я краем уха слышал, что
обнаруженный препарат – это некое творение господина ничтожества.
– Вы о Родченкове?
– Это вроде бы его творение. А это значит, что там в любом случае есть какой-то элемент лжи. И если он имел хоть какое-то отношение к этому делу – бороться надо до конца, – цитирует Мамиашвили «Спорт-Экспресс».
Хасан Бароев
выступал в греко-римской борьбе в категории до 120 и завоевал серебряную
медаль, которую теперь он будет вынужден вернуть. Кроме того, россияне
Хаджимурат Аккаев и Дмитрий Лапиков, выступавшие в тяжелой атлетике, по
аналогичной причине лишены бронзовых медалей. Ранее сообщалось, что в
его пробе был обнаружен препарат туринабол.