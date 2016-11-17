Маррэй и Соарес обыграли Додига и Мело на Итоговом турнире АТР
На Итоговом турнире АТР в Лондоне
(Великобритания) проходит турнир в парном разряде. В третьем туре групповой
стадии победу одержала британо-бразильская пара Энди Маррэй/Бруно Соарес.
Маррэй и Соарес обыграли пару Иван Додиг (Хорватия)/Марсело Мело. Итоговый счет матча 6:3, 3:6, 10:6. Напомним, что в парном разряде вместо третьего сета играется дополнительный тай-брейк. Маррэй и Соарес победили, несмотря на ноль эйсов и семь двойных ошибок (у их соперников, соответственно, пять и три). Маррэй и Соарес с тремя победами вышли из группы с первого места. Додиг и Мело с одной победой стали третьими и в полуфинал не пробились.
Итоговый турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 500 000 долларов
Парный разряд
Маррэй/Соарес () - Додиг/Мело () - 6:3, 3:6, 10:6 17 ноября 21:10, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Маррэй/Соарес () - Додиг/Мело () - 6:3, 3:6, 10:6
17 ноября 21:10, , Онлайн-трансляция