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Маррэй и Соарес обыграли Додига и Мело на Итоговом турнире АТР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Маррэй и Соарес обыграли Додига и Мело на Итоговом турнире АТР
Источник: Reuters

На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) проходит турнир в парном разряде. В третьем туре групповой стадии победу одержала британо-бразильская пара Энди Маррэй/Бруно Соарес.

Маррэй и Соарес обыграли пару Иван Додиг (Хорватия)/Марсело Мело. Итоговый счет матча 6:3, 3:6, 10:6. Напомним, что в парном разряде вместо третьего сета играется дополнительный тай-брейк. Маррэй и Соарес победили, несмотря на ноль эйсов и семь двойных ошибок (у их соперников, соответственно, пять и три). Маррэй и Соарес с тремя победами вышли из группы с первого места. Додиг и Мело с одной победой стали третьими и в полуфинал не пробились.

Итоговый турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 500 000 долларов
Парный разряд
Группа «Эдберг/Яррид»
3-й тур

Матч

Маррэй/Соарес () - Додиг/Мело () - 6:3, 3:6, 10:6

Место и дата

17 ноября 21:10, , Онлайн-трансляция

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