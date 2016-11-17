Евгений Пашутин: УНИКС невразумительно провел начало матча

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился впечатлениями после матча против «Маккаби» из Тель-Авива в Евролиге. Напомним, что его команда уступила со счетом 73:74.

- Трудная игра, но защищались мы сегодня лучше, чем позавчера в Стамбуле. В итоге мы показали характер, но начали невразумительно, позволяя сопернику делать открытые броски. Может быть, мы не восстановились. Однако против нашего «большого» состава «Маккаби» никак не мог забить, и мы вернулись в игру, уступая 13 очков. Повели в концовке, заиграли более разумно, спокойно, но сделали несколько детских ошибок, не позволивших нам создать перевес, еще и штрафные не забивали…

Да, обидно, неприятно, но ребята боролись, мы не сдались, нужно идти дальше. Отмечу игру Костаса Каймакоглу, Марко Банича, Павел Антипов важные мячи забил, хорошо защищался. Будем развивать это, играть от защиты, исправлять ошибки.

- Почему почти не играет Александр Карпухин?

- Все зависит от соперника, Саша играет на позиции Кита Лэнгфорда, Жени Воронова, Антипова. В Евролиги другой уровень команд. Карпухин хорошо работает на тренировках, терпит, он молодец, и он будет играть в лиге ВТБ, - цитирует Пашутина официальный сайт УНИКСа.

Самым результативным игроком матча защитник казанцев Кит Лэнгфорд – 19 очков. Российский клуб потерпел шестое поражение, израильская команда одержала четвертую победу.

В следующем туре УНИКС 24 ноября сыграет на выезде с мадридским «Реалом», а «Маккаби» в тот же день встретится в гостях с «Олимпиакосом».