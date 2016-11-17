Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  УНИКС73 : 74Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Локомотив2 : 0Динамо Москва
Хоккей  СКА1 : 2Автомобилист
Хоккей  Торпедо2 : 1Металлург
Хоккей  ЦСКА3 : 1Югра
Хоккей  Спартак3 : 4 ОТСалават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Пашутин: УНИКС невразумительно провел начало матча

Источник:  БК УНИКСКомментарии

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился впечатлениями после матча против «Маккаби» из Тель-Авива в Евролиге. Напомним, что его команда уступила со счетом 73:74.

- Трудная игра, но защищались мы сегодня лучше, чем позавчера в Стамбуле. В итоге мы показали характер, но начали невразумительно, позволяя сопернику делать открытые броски. Может быть, мы не восстановились. Однако против нашего «большого» состава «Маккаби» никак не мог забить, и мы вернулись в игру, уступая 13 очков. Повели в концовке, заиграли более разумно, спокойно, но сделали несколько детских ошибок, не позволивших нам создать перевес, еще и штрафные не забивали…

Да, обидно, неприятно, но ребята боролись, мы не сдались, нужно идти дальше. Отмечу игру Костаса Каймакоглу, Марко Банича, Павел Антипов важные мячи забил, хорошо защищался. Будем развивать это, играть от защиты, исправлять ошибки.

Почему почти не играет Александр Карпухин?

- Все зависит от соперника, Саша играет на позиции Кита Лэнгфорда, Жени Воронова, Антипова. В Евролиги другой уровень команд. Карпухин хорошо работает на тренировках, терпит, он молодец, и он будет играть в лиге ВТБ, - цитирует Пашутина официальный сайт УНИКСа.

Самым результативным игроком матча защитник казанцев Кит Лэнгфорд – 19 очков. Российский клуб потерпел шестое поражение, израильская команда одержала четвертую победу.

В следующем туре УНИКС 24 ноября сыграет на выезде с мадридским «Реалом», а «Маккаби» в тот же день встретится в гостях с «Олимпиакосом».

Матч

УНИКС - Маккаби Т-А - 73:74

Состав

УНИКС: Лэнгфорд (22), Антипов (12), Банич (10)

Маккаби Т-А: Смит (16), Айверсон (12), Силей (11)

Место и дата

17 ноября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рами Хадар: Дух «Маккаби» помог нам победитьГлавный тренер «Маккаби» из «Тель-Авива» Рами Хадар поделился впечатлениями после матча против УНИКСа в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 74:73.УНИКС уступил «Маккаби» в ЕвролигеУНИКС дома проиграл «Маккаби» из Тель-Авива в 8-м туре регулярного чемпионата Евролиги.УНИКС – «Маккаби» - 73:74. Как это былоВ четверг в матче регулярного сезона Евролиги сыграют казанский УНИКС и израильский «Маккаби» из Тель-Авива.Дэвид Блатт: В ближайшие два года в НБА не вернусьГлавный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блатт рассказал как провел время после отставки из «Кливленда» и высказался о своем возможном возвращении в НБА.Станислав Еремин: Блатт очень хотел выиграть у ЦСКАБывший главный тренер ЦСКА Станислав Еремин прокомментировал поражение армейцев от «Дарушафаки» (83:91), которую возглавляет бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт.Дэвид Блатт: Победа над ЦСКА много значит для «Дарушафаки»Главный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт признался, что победа над ЦСКА в матче Евролиги много значит для его клуба и говорит о силе команды.Джеймс Огастин: Провальный старт – причина поражения от «Дарушафаки»Центровой ЦСКА Джеймс Огастин считает, что провальное начало стало причиной поражения московского ЦСКА в матче седьмого тура Евролиги против «Дарушафаки».Димитрис Итудис: Поражение ЦСКА – это хороший урок для насГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал первое поражение команды в сезоне от турецкой команды «Дарушафака» (91: 83 - 30:18, 19:19,24:20, 18:26)Погоню ЦСКА погубила шальная трешка. Армейцы проиграли в ЕвролигеПогоню ЦСКА погубила шальная трешка. Армейцы проиграли в Евролиге«Дарушафака» Дэвида Блатта нанесла ЦСКА первое поражение в этом сезоне, обыграв армейцев в Стамбуле.ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв команде Дэвида БлаттаВ матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги турецкий клуб «Дарюшшафака» нанес поражение ЦСКА со счетом 91:83 (30:18, 19:19,24:20, 18:26)«Мне в России легко. Я ведь из Белоруссии!».«Мне в России легко. Я ведь из Белоруссии!».Центровой УНИКСа Артем Параховский – о поражении в матче Евролиги с «Аналолу Эфесом», тяжелом турнирном графике и жизни в Казани.«Дарушафака» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:15 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата Евролиги между «Дарушафакой» и ЦСКА.Евгений Пашутин: Лэнгфорду надо было бросать в дальнюю дужкуНаставник УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал заключительный бросок Кита Лэнгфорда, который мог сравнять счет в матче против «Анадолу Эфеса».Артем Параховский: Нам не хватило концентрацииЦентровой УНИКСа Артем Параховский поделился мнением о причинах поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфесом» (99:104).Евгений Пашутин: Мы плохо сыграли в защитеГлавный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфесом», который его подопечные уступили со счетом 99:104.Не выплыли на Ките. Лэнгфорд не спас УНИКС от поражения в ТурцииНе выплыли на Ките. Лэнгфорд не спас УНИКС от поражения в ТурцииУспешной игры Кита Лэнгфорда в атаке не хватило УНИКСу для третьей подряд победы в Евролиге.Виталий Фридзон: У меня были предложения от других клубов, но я решил продлить контракт с ЦСКАЗащитник ЦСКА Виталий Фридзон сказал, что в межсезонье у него были предложения от других клубов. Впрочем, он решил продлить действующий контракт.Де Коло признан самым ценным игроком тура в ЕвролигеЗащитник ЦСКА Нандо де Коло признан самым ценным игроком шестого тура регулярного сезона Евролиги.Кайл Хайнс: В нашей игре еще хватает недостатковФорвард ЦСКА Кайл Хайнс считает, что армейцам, несмотря на успешный старт в Евролиге, нужно еще много сделать для улучшения своей игры.Наставник «Реала»: Во второй четверти матча против ЦСКА мы выпали из игрыГлавный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо сообщил, что баскетболисты его клуба во второй четверти матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги против московского ЦСКА потеряли концентрацию, что и позволило армейцам переломить ход встречи.
Маккаби Т-А
Маккаби Т-Акалендарьстатистика
УНИКС
УНИКСкалендарьстатистика
Евгений Пашутин
Евгений Пашутинвсе новости
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение