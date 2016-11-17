Тина Канделаки: Письмо о стоп-листе было адресовано не комментаторам, а продюсерам

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки информацию о списке слов, которые запрещено произносить комментаторам. Она сказала, что этот список был адресован продюсерам, работающим с ведущими прямого эфира.

– Не так давно были введены особые правила для комментаторов, «рамки» из списка слов, которые запрещено произносить в эфире.

– Ситуация была передернута. Письмо адресовалось не комментаторам, а продюсерам, работающим с ведущими прямого эфира. Посыл письма был в том, что ведущим нужно обратить внимание на использование спортивной терминологии. Почему? Потому что программу, например, «Все на Матч!» утром, днем и вечером смотрят люди, которые могут не знать спортивной терминологии! Ведущие должны отличаться образным и цветистым русским языком, понятным любому телезрителю любого возраста из любого региона нашей страны, учитывая федеральный охват «Матч ТВ». Работа комментатора может допускать профессиональный жаргон, хотя словосочетания «валидольный матч», например, все же лучше избегать, – цитирует Канделаки «Новая газета».

Напомним, ранее появилась информация о списке слов, которые запрещено употреблять в эфире комментаторам «Матч ТВ».