Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  УНИКС73 : 74Маккаби Тель-Авив
Хоккей  Локомотив2 : 0Динамо Москва
Хоккей  СКА1 : 2Автомобилист
Хоккей  Торпедо2 : 1Металлург
Хоккей  ЦСКА3 : 1Югра
Хоккей  Спартак3 : 4 ОТСалават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тина Канделаки: Письмо о стоп-листе было адресовано не комментаторам, а продюсерам

Источник:  «Новая газета»Комментарии

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки информацию о списке слов, которые запрещено произносить комментаторам. Она сказала, что этот список был адресован продюсерам, работающим с ведущими прямого эфира.

– Не так давно были введены особые правила для комментаторов, «рамки» из списка слов, которые запрещено произносить в эфире.
– Ситуация была передернута. Письмо адресовалось не комментаторам, а продюсерам, работающим с ведущими прямого эфира. Посыл письма был в том, что ведущим нужно обратить внимание на использование спортивной терминологии. Почему? Потому что программу, например, «Все на Матч!» утром, днем и вечером смотрят люди, которые могут не знать спортивной терминологии! Ведущие должны отличаться образным и цветистым русским языком, понятным любому телезрителю любого возраста из любого региона нашей страны, учитывая федеральный охват «Матч ТВ». Работа комментатора может допускать профессиональный жаргон, хотя словосочетания «валидольный матч», например, все же лучше избегать, – цитирует Канделаки «Новая газета».

Напомним, ранее появилась информация о списке слов, которые запрещено употреблять в эфире комментаторам «Матч ТВ».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Матч ТВ» возобновит показ примеры с «Эль Класико»Телеканал «Матч ТВ» будет снова показывать матчи чемпионата Испании, сообщает «БИЗНЕС Online».«Терек»: Обратились с просьбой не назначать Журавеля на наши игры, но решение примет «Матч ТВ»Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что грозненский клуб не собирается вмешиваться в работу телеканала «Матч ТВ» по вопросу назначения комментаторов на матчи команды.«Матч ТВ» покажет матч за звание чемпиона мира по шахматам между Карякиным и КарлсеномМатч за звание чемпиона мира по шахматам покажет телеканал «Матч ТВ». Напомним, что за шахматную корону поспорят россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен.На «Матч ТВ» могут показать сериал с Уткиным в главной ролиКомментатор Василий Уткин может сыграть главную роль в сериале «Несгибаемый», который планируется показать на «Матч ТВ».Наталья Билан: «Матч ТВ» увеличил число молодых зрителей и расширил аудиторию спортивных трансляцийКреативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан подвела итоги первого года вещания канала.Федор Погорелов: Необъективности во время матчей «Зенита» я не допускалФедор Погорелов: Необъективности во время матчей «Зенита» я не допускалНовый голос выездных матчей «Зенита» Федор Погорелов - о своих симпатиях к петербургской команде и злобных комментариях болельщиков.Тина Канделаки: Если бы федерация запретила детские бои, их не было бы на платном каналеГенеральный продюссер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о показе детских боев в Грозном.Тина Канделаки: Было бы здорово провести ток-шоу с участием Журавеля и руководителей «Урала» и «Терека»Генеральный продюссер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о возможном отстранении комментатора Тимура Журавеля от работы на матчах с участием «Терека».«Закончила с баскетболом ради карьеры Ивана». Идеальная семья Новосельцевых«Закончила с баскетболом ради карьеры Ивана». Идеальная семья НовосельцевыхКатерина Новосельцева, жена защитника «Зенита», – о разборе матчей с мужем, переезде в Петербург и семейном бизнесе.Продюссер «Матч ТВ»: Журавель высказал личную позицию по матчу «Урал» – «Терек»Продюссер телеканала «Матч ТВ» Григорий Грановский высказался о словах комментатора матча «Урал» – «Терек» (1:4) Тимура Журавеля.Журавеля попросили не комментировать ситуацию вокруг матча «Урал» - «Терек»Комментатора матча «Урал» - «Терек» (1:4) Тимура Журавеля руководство «Матч ТВ» попросило воздержаться от интервью после матча в Екатеринбурге.Наталья Билан: Карпин одержимо готовится к эфирамНаталья Билан: Карпин одержимо готовится к эфирам1 ноября проекту «Матч ТВ» исполняется год. В преддверии этой даты креативный продюсер телеканала ответила на вопросы.Состав сборной России на «Кубок Карьяла» будет объявлен в прямом эфире на «Матч ТВ»Состав сборной России на финский этап «Кубка Карьяла» будет объявлен во вторник в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», который начнется в 18:50 (мск).Охота на волков. Репортаж из «Останкино», как волка выбирали талисманом ЧМ-2018Охота на волков. Репортаж из «Останкино», как волка выбирали талисманом ЧМ-2018Корреспондент «Советского спорта» сходил на съемки шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, а потом заглянул и на «Матч ТВ».Тина Канделаки покинет телеканал «Матч ТВ»Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки покинет свой пост в ближайшее время, сообщают «Новые Известия».Тина Канделаки может стать вице-премьером по спортуГенеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки входит в число кандидатов на пост вице-премьера по спорту. Такая информация поступила от источника в правительстве РФ.Тина Канделаки: Лично проведу эфир программы «Свисток», если на него придет ФедунГенеральный продюсер «Матч ТВ» заявила, что готова провести эфир программы «Свисток», если туда придет президент «Спартака» Леонид Федун.Передачу «Свисток» по матчу «Зенит» - «Спартак» отменилиВ эфире телеканала «Наш футбол» не вышла передача «Свисток», посвященная матчу чемпионата России «Зенит» - «Спартак» (4:2). В ней должен был принять участие заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина.Алексей Медведев: Зачем обижаться на человека, который не разбирается в футболе?Экс-футболист «Рубина» и московского «Динамо», а ныне тренер «Арсенала-2» Алексей Медведев прокомментировал слова Фёдора Погорелова в эфире «Матч-ТВ» о тульском «Арсенале».«Мы провалили коммуникацию, связанную с Рио». Николай Круглов стал топ-пиарщиком«Мы провалили коммуникацию, связанную с Рио». Николай Круглов стал топ-пиарщикомЧетырехкратный чемпион мира Николай Круглов теперь видный и очень грамотный специалист по коммуникациям. Spb.Sovsport.ru в этом убедился.

Тина Канделаки
Тина Канделакивсе новости
Матч ТВ
Матч ТВ

Cпецпредложение